В Башкирии в двух ДТП погибли водители, которые не были пристегнуты ремнями безопасности

Накануне в двух ДТП в Башкирии погибли двое водителей. В пресс-службе ГИБДД республики отметили, что, по предварительной версии, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Одно ДТП произошло в Нефтекамске. При въезде в деревню Крым-Сараево 53-летний мужчина за рулём отечественной «Семерки» съехал в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась. Водитель скончался на месте трагедии.

Другое ДТП произошло на улице Палатникова в городе Кумертау. 53-летний водитель автомобиля Mitsubishi RVR наехал на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель также скончался на месте произошедшего.