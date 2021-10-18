В Башкирии убрали 90% площадей сахарной свеклы

Всего свекла посеяна в этом году в 16 районах на площади 36,5 тыс. га. В прошлом году под сахарную свеклу заняли 28,8 тыс. га, средняя урожайность сахарной свеклы была порядка 400 ц/га — на 10% выше, чем в 2019 году. Валовой сбор 2020 года превысил 1 млн тонн. Нынешним летом аномальная жара и засуха сказались на снижении урожая всех культур.