В Башкирии убрали 90% площадей сахарной свеклы

В 3 из 16 свеклосеющих районах - Уфимском, Кармаскалинском и Благоварском, уборка свеклы завершена, в четырех - близится к завершению.
Валовый сбор составил свыше 810 тысяч тонн корнеплода. Средняя урожайность свеклы составила 247,6 ц/га. В этом году на свекольных полях Кармаскалинского и Уфимского районов получили 336 — 439 ц/га.
Сейчас на предприятиях началось производство сахара из свеклы нового урожая. На сегодняшний день на заводы ввезено свыше 415 тысяч тонн сахарной свеклы, произведено около 15 тысяч тонн сахара.
Всего свекла посеяна в этом году в 16 районах на площади 36,5 тыс. га. В прошлом году под сахарную свеклу заняли 28,8 тыс. га, средняя урожайность сахарной свеклы была порядка 400 ц/га — на 10% выше, чем в 2019 году. Валовой сбор 2020 года превысил 1 млн тонн. Нынешним летом аномальная жара и засуха сказались на снижении урожая всех культур.
Фото: Минсельхоз РБ