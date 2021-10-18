В Уфе скончался мужчина, который полгода жил с телом мертвого брата

В Уфе был найден мёртвым мужчина, который полгода прожил с мумифицированным телом родного брата. Подробности случившегося сообщает ИА «Башинформ».

По предварительным данным, тело уфимца обнаружили не сразу. Экспертиза показала, что в запертой квартире мужчина пролежал около недели. Тревогу забили соседи, которые сообщили, что давно не видели мужчину на улице. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Однако следов криминального характера не обнаружено.

Напомним, в феврале 2021 года полицейские задержали местного жителя, так как в его квартире в доме по улице Кольцевой было найдено тело младшего брата. Он полгода пролежал в закрытой комнате на полу лицом вниз. Сам задержанный был уверен, что родственник находится не в Уфе – он якобы уехал работать на вахту.

Больше всего при задержании уфимец волновался за своих многочисленных питомцев: собаку, шесть щенков и нескольких кошек. Соседи отмечали, что несколько раз видели мужчину, который старательно мыл дверь белизной. Оба брата часто выпивали.