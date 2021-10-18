В Башкирии намерены следить за необоснованным ростом цен на продукты

В Башкортостане намерены следить за необоснованным ростом цен на социально значимые продукты. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу цен.

В состав рабочей группы войдут министры сельского хозяйства, торговли и услуг, руководитель УФАС РБ и председатели Союза овощеводов и Башкирской торговой ассоциации. Председателем назначен министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.