В Башкирии коронавирус выявили у 660 пациентов

Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 660 человек. За всё время пандемии этот показатель достиг 77 473. С выздоровлением выписали 294 человека (67 113), скончались – 36 (2160). По состоянию на 15 октября, в республике коллективный иммунитет на уровне 39%. Полную вакцинацию прошли лишь 1 245 115 человек.