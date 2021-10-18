В Уфе на реке выявили загрязнение неизвестного происхождения

В Уфе вновь выявлено загрязнение реки Шугуровки. На воде выявлена неустановленная жидкость белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Специалисты выявили на дне реки белый осадок. Происхождение его пока неизвестно. Место слива – береговая линия площадью 100 кв.м. Более 300 метров реки оказалось загрязнено.

Ширина водоёма на загрязненном участке 1-2 метра, а скорость течения до 0,5 м/с. Ближайший населенный пункт – Тимашево. Угрозы дальнейшего распространения нет – его удалось предотвратить. Пробы воды взяты для дальнейшего анализа.