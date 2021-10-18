ВК «Урал» уступил «Енисею» в домашнем матче

Уступили на тай-брейке. Волейбольный клуб «Урал» принимал на своей площадке красноярский «Енисей». Матч проходил в рамках чемпионата российской Суперлиги. Лучшим игроком прошлого тура стал новичок уральцев Николас Марешаль. В этот день он также был активен на площадке и заработал очки для своей команды.

Однако этого все равно не хватило для победы уфимцев. Первая и третья партия остались за подопечными Игоря Шулепова. Но во второй и четвертой сильнее были гости. Решающим стал пятый сет, где точнее были волейболисты «Енисея». Для команды из Красноярска эта победа стала первой в чемпионате.