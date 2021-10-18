ВК «Урал» уступил «Енисею» в домашнем матче

Уступили на тай-брейке. Волейбольный клуб «Урал» принимал на своей площадке красноярский «Енисей». Матч проходил в рамках чемпионата российской Суперлиги. Лучшим игроком прошлого тура стал новичок уральцев Николас Марешаль. В этот день он также был активен на площадке и заработал очки для своей команды.

Однако этого все равно не хватило для победы уфимцев. Первая и третья партия остались за подопечными Игоря Шулепова. Но во второй и четвертой сильнее были гости. Решающим стал пятый сет, где точнее были волейболисты «Енисея». Для команды из Красноярска эта победа стала первой в чемпионате. 

Чуть-чуть было трудно. «Урал» начал хорошо и уверенно. Ребята готовились, Это видно. Мы тоже готовились, не отдыхали.  

Ян Ерещенко, доигровщик ВК «Енисей» /Красноярск/

Где-то не проявили характер, но решающая партия была вторая потому что мы вели, все было у нас в руках. Забить один мяч – и третья партия была бы поинтереснее, и счет был бы в другую пользу.

Егор Феоктистов, капитан ВК «Урал»

Следующую игру уфимский коллектив проведёт на выезде 23 октября против «Факела» из Нового Уренгоя.

Пенальти
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