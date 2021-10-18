В Башкирии за сутки огнём охватило несколько квартир

МЧС по Башкирии сообщает, что за последние сутки в республике зафиксировано несколько пожаров в квартирах.
Так, 17 октября в Октябрьском случился пожар в ванной двухкомнатной квартиры. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы два человека. Также самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых 5 – дети. В огне никто не пострадал.
Ещё один пожар произошёл в Уфе. В однокомнатной квартире огнём охватило вещи. Срочно были эвакуированы 15 человек, в том числе 4 ребёнка. Пострадавших в пожаре нет.