В Уфе стартовал III Всероссийский музыкальный конкурс

Столица республики впервые приняла столь престижное соревнование искусства. В своем мастерстве состязаются молодые мастера народных инструментов – гитары, домры и балалайки. Всего более 60 участников со всей страны.

Они будут соревноваться как в сольном исполнении, так и с оркестром на трех площадках на протяжении шести дней. По мнению экспертов, конкурс является крупнейшим событием в мире академической музыки России.