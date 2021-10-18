В Уфе стартовал III Всероссийский музыкальный конкурс

Столица республики впервые приняла столь престижное соревнование искусства. В своем мастерстве состязаются молодые мастера народных инструментов – гитары, домры и балалайки. Всего более 60 участников со всей страны.
Они будут соревноваться как в сольном исполнении, так и с оркестром на трех площадках на протяжении шести дней. По мнению экспертов, конкурс является крупнейшим событием в мире академической музыки России.
Сам конкурс открылся накануне концертом Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Кстати впервые в своей истории коллектив исполнил композицию «Башкирский кумыс» а дирижировал художественный руководитель оркестра народных инструментом Республики Башкортостан Линар Далетбаев, ставший ранее лауреатом конкурса в номинации «Дирижирование».