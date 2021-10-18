В Башкирии виновник ДТП заплатит пострадавшему подростку 200 тысяч рублей

В суд Башкирии обратился житель Октябрьского, который заявил, что у его сына начались проблемы со здоровьем после пережитого ДТП. Горожанин запросил компенсацию морального вреда и материального ущерба.

В июле 2019 года на 14-летнего ребёнка наехал автовладелец. Подросток получил ушибы и ссадины. Эксперты заключили, что мальчик получил легкий вред здоровью. Однако вскоре у ребёнка значительно ухудшилось зрение. Ему пришлось пережить несколько операций. После этого врачи диагностировали отслоение сетчатки глаза.