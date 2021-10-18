В Уфе зафиксировано столкновение четырёх машин

Перед домом №3А по улице Восточной столкнулись четыре машины. 21-летний житель Миякинского района на «Исузу» допустил столкновение с попутной ВАЗ-2110. От удара отечественный автомобиль отбросило на «Хёндай Солярис», которые после также отбросило на «Фольксваген».