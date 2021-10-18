В Уфе продолжается Суперфинал чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин

Соревнования проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Участники, судьи и журналисты допускаются только с сертификатом о прививке против COVID-19, а также ПЦР-тестом действующим не более 72 часов.

Перед началом поединков у шахматистов измеряют температуру, затем один из судей турнира проверяет спортсменов на наличие или отсутствие у них каких-либо подсказывающих устройств – микрофонов или гаджетов. Только после этого участников допускают в соревновательный зал.