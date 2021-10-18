В Башкортостане обсудили вопросы обращения с ТКО

Башкортостан планирует подать заявку на финансирование из федерального бюджета для ликвидации девяти свалок, которые расположены в границах городов Баймака, Сибая, Стерлитамака, Давлеканова, Благовещенска, Кумертау и Мелеуза.
Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на очередном совещании с участием глав администраций и региональных операторов по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего до 2024 года будут устранены 1975 несанкционированных свалок.
Центр управления регионом подготовил данные социологического опроса жителей Башкортостана, который показал на неудовлетворенность результатами «мусорной реформы». Чаще всего жалобы связаны с периодичностью вывоза мусора, содержания контейнерных площадок, отсутствия системы раздельного сбора отходов. Как сказала начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, опрос проводился среди 655 респондентов с 28 сентября по 2 октября методом выборки популярных социальных сетей в республике в формате онлайн-анкетирования.