В Башкортостане обсудили вопросы обращения с ТКО

Мы как угодно можем выглядеть в рейтингах, однако основной индикатор – мнение населения. Если граждане не удовлетворены тем, как организован сбор и вывоз мусора, значит, мы серьезно недорабатываем по ряду направлений. Я вам времени давал достаточно, будем время отмерять уже не на месяцы, а на недели. Это касается всех ваших поручений и исполнения.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан