В Башкортостане обсудили вопросы обращения с ТКО

Башкортостан планирует подать заявку на финансирование из федерального бюджета для ликвидации девяти свалок, которые расположены в границах городов Баймака, Сибая, Стерлитамака, Давлеканова, Благовещенска, Кумертау и Мелеуза.

Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на очередном совещании с участием глав администраций и региональных операторов по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего до 2024 года будут устранены 1975 несанкционированных свалок.

Мы как угодно можем выглядеть в рейтингах, однако основной индикатор – мнение населения. Если граждане не удовлетворены тем, как организован сбор и вывоз мусора, значит, мы серьезно недорабатываем по ряду направлений. Я вам времени давал достаточно, будем время отмерять уже не на месяцы, а на недели. Это касается всех ваших поручений и исполнения.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Центр управления регионом подготовил данные социологического опроса жителей Башкортостана, который показал на неудовлетворенность результатами «мусорной реформы». Чаще всего жалобы связаны с периодичностью вывоза мусора, содержания контейнерных площадок, отсутствия системы раздельного сбора отходов. Как сказала начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, опрос проводился среди 655 респондентов с 28 сентября по 2 октября методом выборки популярных социальных сетей в республике в формате онлайн-анкетирования.

По оплате 22% жителей испытывают сложности. Регоператорам тоже стоит задуматься, это очень большая доля населения, которая является платежеспособной. Слишком высокая оплата, по мнению жителей, льготы отсутствуют. Тут вопрос к нам большой, как информируем, потому что льгот достаточно. Неверные квитанции – 26%. 

Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти