Вакцинация и новые ограничения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров прокомментировал инциденты с задержанием полицейскими жителей республики из-за несоблюдения антиковидного указа. На оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана заявил, что требования необходимы для снижения числа пациентов с коронавирусом и едины для всех. В республике необходимо привить около 2,5 миллиона жителей. Какие еще решения приняты?
Вакцинация от коронавируса и антиковидные ограничения возглавляют топ тем. В Башкортостане для эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией необходимо привить почти 2,5 миллиона жителей. Как сообщил Радий Хабиров, в регионе уже 1,5 миллиона человек вакцинированы. Если каждый день прививку будут делать от 15 до 20 человек, задача привить еще около 800 тысяч может быть выполнена к Новому году. При этом правила, которые действуют в Башкортостане, едины для всех.
Об увеличении числа детей-инвалидов на оперативном совещании рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. В этом году их уже чуть более 18 тысяч. Пять лет назад стояли на учёте около 15 тысяч. В Башкортостане планируют создавать социальные центры.
Бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин представил доклад об итогах деятельности за девять месяцев. Принято около 400 обращений, это на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Для повышения эффективности работы планируется взаимодействие с ЦУР, куда стекаются все аналитические данные.
Также на совещании Радий Хабиров поручил проработать вопрос об увеличении размера государственной премии молодым ученым в области науки и техники. Их три в Башкортостане и размер каждой – 500 тысяч рублей. Они вручаются раз в два года. Изменения, которые будут приняты, должны начать действовать со следующего года.