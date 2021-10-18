Вакцинация и новые ограничения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров прокомментировал инциденты с задержанием полицейскими жителей республики из-за несоблюдения антиковидного указа. На оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана заявил, что требования необходимы для снижения числа пациентов с коронавирусом и едины для всех. В республике необходимо привить около 2,5 миллиона жителей. Какие еще решения приняты?

Вакцинация от коронавируса и антиковидные ограничения возглавляют топ тем. В Башкортостане для эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией необходимо привить почти 2,5 миллиона жителей. Как сообщил Радий Хабиров, в регионе уже 1,5 миллиона человек вакцинированы. Если каждый день прививку будут делать от 15 до 20 человек, задача привить еще около 800 тысяч может быть выполнена к Новому году. При этом правила, которые действуют в Башкортостане, едины для всех.

К сожалению, не все люди понимают важность и значимость этих норм. Нам, конечно, нужно людей убеждать. При этом хочу сказать: власть на то и власть, что если она приняла решение, то это решение должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения. Наших сотрудников полиции стали обвинять, что они свирепствуют, что задержали мужчину, не дали женщине проехать на междугороднем автобусе – потому что все обязаны выполнять эти положения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Об увеличении числа детей-инвалидов на оперативном совещании рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. В этом году их уже чуть более 18 тысяч. Пять лет назад стояли на учёте около 15 тысяч. В Башкортостане планируют создавать социальные центры.

Эти помещения еще нужно довести до нормативного состояния, нужно, чтобы они соответствовали условиям доступной среды, чтобы было все необходимое для медицинской реабилитации. Соответственно, мы предложили задействовать возможности социально-ориентированных НКО, которые могут с учетом подачи грант заявки предусмотреть доведение этих помещений до нужного состояния. Таким образом отсутствие бюджетных средств у муниципалитетов мы можем перекрыть. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин представил доклад об итогах деятельности за девять месяцев. Принято около 400 обращений, это на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Для повышения эффективности работы планируется взаимодействие с ЦУР, куда стекаются все аналитические данные.

По госконтрактам в наш адрес поступило 33 сообщения. Предприниматели выполняют свои обязанности, но иногда долго ждут свои заработанные деньги или их не получают. В этом году было много обращений по учреждениям здравоохранения. Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан