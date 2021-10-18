В Башкортостане вступили в силу новые антиковидные ограничения

Всем желающим вкусно поесть или позаниматься спортом теперь нужно будет предъявить сертификаты о прививке или перенесённом коронавирусе. Вход в общественные места открыт для людей с отрицательным COVID-тестом. Вот только ПЦР действителен в течение трех дней. И принимать такую бумагу будут лишь до 27 октября. Как наказ чиновников выполняют на местах – проверяют специальные мобильные группы. Как новые ковид-ограничения повлияли на жизнь уфимцев?

В ресторанах теперь двойная система контроля. Сначала хостес сканирует QR-код, а после сверяет паспорт гостя с информацией на экране.

Третий этап антиковидных ограничений начал действовать сегодня. Теперь посетить салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, а до 27 октября действительны справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Следить за соблюдением новых правил теперь будут с помощью ежедневных рейдов.

При входе в общественные места посетители могут предъявить QR-код в электронном или печатном виде. Такие требования коснулись точек общепита где более 50 посадочных мест. Некоторые решили не экспериментировать и просто урезали количество возможных посетителей. Убрали лишние столы, расчистили пространство.

Но не у всех есть возможность избавиться от посадочных мест. Например, одна из популярных уфимских точек просто ограничила доступ к столам. К слову, если общее количество посетителей в зале всё же превысит допустимое число, то менеджер заведения просто закроет входную дверь.

Без QR-кодов теперь не попасть и в спортивные залы. Проскочить «зайцем» вряд ли получится. До тренировок допускаются лишь те, кто привит или переболел ковидом.