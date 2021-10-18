В Башкортостане вступили в силу новые антиковидные ограничения

Всем желающим вкусно поесть или позаниматься спортом теперь нужно будет предъявить сертификаты о прививке или перенесённом коронавирусе. Вход в общественные места открыт для людей с отрицательным COVID-тестом. Вот только ПЦР действителен в течение трех дней. И принимать такую бумагу будут лишь до 27 октября. Как наказ чиновников выполняют на местах – проверяют специальные мобильные группы. Как новые ковид-ограничения повлияли на жизнь уфимцев?
В ресторанах теперь двойная система контроля. Сначала хостес сканирует QR-код, а после сверяет паспорт гостя с информацией на экране.
Третий этап антиковидных ограничений начал действовать сегодня. Теперь посетить салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, а до 27 октября действительны справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Следить за соблюдением новых правил теперь будут с помощью ежедневных рейдов.
При входе в общественные места посетители могут предъявить QR-код в электронном или печатном виде. Такие требования коснулись точек общепита где более 50 посадочных мест. Некоторые решили не экспериментировать и просто урезали количество возможных посетителей. Убрали лишние столы, расчистили пространство.
Но не у всех есть возможность избавиться от посадочных мест. Например, одна из популярных уфимских точек просто ограничила доступ к столам. К слову, если общее количество посетителей в зале всё же превысит допустимое число, то менеджер заведения просто закроет входную дверь.
Без QR-кодов теперь не попасть и в спортивные залы. Проскочить «зайцем» вряд ли получится. До тренировок допускаются лишь те, кто привит или переболел ковидом.
Чтобы сдержать распространение болезни власти вводят усиленные меры защиты населения. Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции. Посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут с 11:00 до 13:00. По словам врачей, штамм дельта заражает быстрее, а убивает чаще. И липовый сертификат не спасет от реанимации. А вакцинация не только защитит от смерти, но и ускорит отмену ограничений.