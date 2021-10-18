Жители Уфы жалуются на черную воду из-под крана

Вместо питьевой воды из-под крана – песок и грязь. Жители ЖК «Молодёжный» вынуждены заказывать для приготовления пищи бутилированную воду. Вода в квартире не подходит даже для принятия ванной. Людям приходится спасать бытовую технику, которая может сломаться в любой момент. Что отвечает на это сетевая компания, которая обеспечивает жителей водой?
Машина стиральная, а расходы едва ли не как на легковую. Расходники приходится менять чаще обычного. Иначе есть риск, что техника может выйти из строя.
Для приготовления еды воду покупают отдельно. В эту квартиру Ковшовы заехали два года назад. Перед этим ещё хуже – были в числе обманутых дольщиков. И вот долгожданное жильё. Но и тут проблемы.
Это видео, как утверждают жильцы, сделано всего несколько дней назад. Или, к примеру, фото. В кружках вовсе не свежеприготовленный чай, а просто вода из-под крана.
Руководитель сетевой компании признаёт: вода в кранах жителей ЖК «Молодёжный» техническая. На личную встречу директор не согласился, ответил только по телефону.
По словам руководителя сетевой компании, организации нужно менять фильтры воды. Вот только денег нет, ведутся некие переговоры. При этом сейчас организация в процессе банкротства. Сколько ещё воды будет в обещаниях – покажет только время.