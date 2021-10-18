Жители Уфы жалуются на черную воду из-под крана

Вместо питьевой воды из-под крана – песок и грязь. Жители ЖК «Молодёжный» вынуждены заказывать для приготовления пищи бутилированную воду. Вода в квартире не подходит даже для принятия ванной. Людям приходится спасать бытовую технику, которая может сломаться в любой момент. Что отвечает на это сетевая компания, которая обеспечивает жителей водой?

Машина стиральная, а расходы едва ли не как на легковую. Расходники приходится менять чаще обычного. Иначе есть риск, что техника может выйти из строя.

Вода очень жесткая, никакие средства не помогут. Лия Ковшова

Для приготовления еды воду покупают отдельно. В эту квартиру Ковшовы заехали два года назад. Перед этим ещё хуже – были в числе обманутых дольщиков. И вот долгожданное жильё. Но и тут проблемы.

Сначала было нормально. Раз в два месяца раз замечали. Теперь почти каждую неделю. Лия Ковшова

Это видео, как утверждают жильцы, сделано всего несколько дней назад. Или, к примеру, фото. В кружках вовсе не свежеприготовленный чай, а просто вода из-под крана.

Руководитель сетевой компании признаёт: вода в кранах жителей ЖК «Молодёжный» техническая. На личную встречу директор не согласился, ответил только по телефону.

Тариф утвержден на техническую воду, мы ее даем. В прошлом году у нас позволяла технология держать воду питьевой, в этом году – нет. Вячеслав Шайхисламов, директор сетевой компании «Миловский парк»