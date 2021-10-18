В Башкирии ищут педофила, который надругался над 10-летней девочкой

В розыск объявлены сразу два предполагаемых педофила. Возле 118-й школы В Уфе неизвестный занимался непристойными вещами при детях. А в Буздякском районе извращенец похитил детей и домогался до 10-летней девочки. Инцидент произошел в деревне Уртакуль.

Теперь воспоминания и возможная психологическая травма останется с 10-летней Альбиной на всю жизнь. Она еле вспоминает черты лица негодяя. В голове только одно – сексуальные домогательства и повторяющаяся просьба никому не рассказывать.

Он меня трогал и просил никому не рассказывать. Альбина

После уроков к детям подъехал неизвестный и предложил показать место, где якобы можно порыбачить. Но злоумышленник поехал по другому маршруту. Мужчина высадил мальчика у дома, а девочку повез в сторону кладбища. Не доехав до конечной точки, подозреваемый начал приставать к ребенку.

Она сказала, что трогал ее до трусиков. Сказала, что села в машину из-за того, что туда сел мальчик. Сели вдвоем. Оба ребенка, получается, виноваты. Гузель Макарова, мама Альбины

На пустыре, где заканчивается деревня и в ряд стоят заброшенные дома, живут всего два человека. Никто ничего не слышал. Однако к одному из пенсионеров периодически приезжает скорая помощь. В этот раз вызов фельдшера, возможно, и спас девочку. Со слов единственного очевидца, машина с маньяком и девочкой развернулась в сторону деревни как только мимо проехала бригада медиков.

Увидела «Лада Ларгус». Долго машина не стояла. Потом проехала скорая. Я смотрела, что за машина проехала. Когда развернулся и стал подниматься, увидели, что ребенка оставили. Наталья Чичваркина, очевидец

После инцидента в интернете стала распространяться разная информация. Например, о том, что подозреваемый не один, а двое. В Сети даже появился фоторобот предполагаемых злоумышленников. В Следственном комитете эти данные уже опровергли. Между тем правоохранители возбудили уголовное дело.

Девочку осмотрели врачи, повреждений и следов насильственных действий обнаружено не было. Подозреваемый находится в розыске. Известно, что он передвигается на автомобиле «Лада Ларгус». На вид злоумышленнику 35-40 лет.