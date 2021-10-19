В Башкирии спасатели проводят рейды по предупреждению пожаров

Спасатели выходят в рейд по предупреждению пожаров. Профилактические группы проводят поквартирные и подомовые обходы, в основном в садоводческих товариществах.

На местах организуются инструктажи по правилам безопасности, распространяются памятки. По результатам проведенных профилактических осмотров, жильцы и представители управляющих компаний получают замечания по приведению объектов к пожаробезопасному состоянию.

Наиболее распространенные рекомендации – строгий контроль за работой электрических приборов, газовых плит, недопущение перегрузки электросети, халатности в обращении с огнем и курения.

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