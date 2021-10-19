Дочь сбитой в Турции жительницы Уфы рассказала о состоянии своей матери

Дочь жительницы Уфы, которую сбили в Турции, рассказала о состоянии своей матери. С ее слов, виновник инцидента отказывается платить за счета, предоставленные госпиталем, а также пытается уйти от ответственности.
Женщина отметила, что у виновника забрали водительское удостоверение на два года, однако на сегодняшний день это единственное наказание, которое он понес. Со слов дочери потерпевшей, сейчас они находятся на съёмной квартире недалеко от госпиталя и три раза в неделю ездят на реабилитационные процедуры. Впереди женщину ждут повторные операции на колено. Все это оплачивается средствами, собранными силами неравнодушных людей.
Ольга Андреева, дочь
Напомним, уфимка попала в аварию на второй день отпуска – она уже перенесла две серьезные операции. У пострадавшей множественные травмы головы, ног и внутренних органов. Турецкие врачи прогнозируют, что женщине придется провести как минимум два месяца за границей на лечении – она до сих пор не может ходить.