Дочь сбитой в Турции жительницы Уфы рассказала о состоянии своей матери

Дочь жительницы Уфы, которую сбили в Турции, рассказала о состоянии своей матери. С ее слов, виновник инцидента отказывается платить за счета, предоставленные госпиталем, а также пытается уйти от ответственности.

Фото №1 - Дочь сбитой в Турции жительницы Уфы рассказала о состоянии своей матери

Многие уже знают нашу трагичную поездку в Бодрум. Маму сбил пьяный водитель и скрылся с места происшествия. Она перенесла две тяжелые операции. Ей чудом удалось спастись. Виновник уходит от ответственности, отказывается платить за предоставленные госпиталем счета. Изначально сумма составляла 70 тыс. долларов, но позже в больнице пошли на уступки семье, установили сумму в 30 тыс. долларов. Но даже ее они не оплачивают, ссылаясь на отсутствие денег. Нас кое-как выпустили из больницы. Мне пришлось подписать документы, что в течение трех месяцев либо я, либо та сторона выплатит эту сумму.

Ольга Андреева, дочь

Женщина отметила, что у виновника забрали водительское удостоверение на два года, однако на сегодняшний день это единственное наказание, которое он понес. Со слов дочери потерпевшей, сейчас они находятся на съёмной квартире недалеко от госпиталя и три раза в неделю ездят на реабилитационные процедуры. Впереди женщину ждут повторные операции на колено. Все это оплачивается средствами, собранными силами неравнодушных людей.

На этой неделе мы собрали все документы, подали в суд на виновника. Адвокаты говорят, это может занять от 2 до 4 лет. Мы не сдаемся. Ищем справедливость. Надеемся вернуться в Уфу к маминому юбилею 25 ноября.

Ольга Андреева, дочь

Ольга Андреева, дочь

Напомним, уфимка попала в аварию на второй день отпуска – она уже перенесла две серьезные операции. У пострадавшей множественные травмы головы, ног и внутренних органов. Турецкие врачи прогнозируют, что женщине придется провести как минимум два месяца за границей на лечении – она до сих пор не может ходить.

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