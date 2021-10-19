Дочь сбитой в Турции жительницы Уфы рассказала о состоянии своей матери

Многие уже знают нашу трагичную поездку в Бодрум. Маму сбил пьяный водитель и скрылся с места происшествия. Она перенесла две тяжелые операции. Ей чудом удалось спастись. Виновник уходит от ответственности, отказывается платить за предоставленные госпиталем счета. Изначально сумма составляла 70 тыс. долларов, но позже в больнице пошли на уступки семье, установили сумму в 30 тыс. долларов. Но даже ее они не оплачивают, ссылаясь на отсутствие денег. Нас кое-как выпустили из больницы. Мне пришлось подписать документы, что в течение трех месяцев либо я, либо та сторона выплатит эту сумму.

Ольга Андреева, дочь