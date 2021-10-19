В Башкирии мужчина лишился крупной суммы денег при установке новых окон

53-летний житель Мишкинского района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы денег при заказе установки новых окон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Белебеевского района Башкирии. Им оказался 39-летний мужчина, который раскаялся в содеянном. Задержанный пояснил, что деньги потратил на личные нужны.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.