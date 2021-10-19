В Башкирии мужчина лишился крупной суммы денег при установке новых окон

По предварительным данным, 53-летний житель Мишкинского района вышел на установщика окон через социальные сети. Пригласил его на замер, мужчина оценил работу в 44 тысячи рублей. Заказчик подписал договор и передал мастеру деньги предоплату - 22 тысячи рублей. После чего тот пропал. Почувствовав неладное, мужчина обратился в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии