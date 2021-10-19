В Башкирии мужчина лишился крупной суммы денег при установке новых окон

53-летний житель Мишкинского района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы денег при заказе установки новых окон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Фото №1 - В Башкирии мужчина лишился крупной суммы денег при установке новых окон

По предварительным данным, 53-летний житель Мишкинского района вышел на установщика окон через социальные сети. Пригласил его на замер, мужчина оценил работу в 44 тысячи рублей. Заказчик подписал договор и передал мастеру деньги предоплату - 22 тысячи рублей. После чего тот пропал. Почувствовав неладное, мужчина обратился в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Белебеевского района Башкирии. Им оказался 39-летний мужчина, который раскаялся в содеянном. Задержанный пояснил, что деньги потратил на личные нужны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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