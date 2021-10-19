В Башкирии четвертый день ищут 75-летнего Рима Хафизова

В селе Малояз Салаватского района Башкирии пропал без вести 75-летний Рим Хафизов. В минувшую субботу, 16 октября, пенсионер ушел из дома и не вернулся.
Приметы: худощавый, рост около 185 см, карие глаза, седые волосы. На нем были камуфляжные штаны зеленого цвета, рубашка в клетку, черный свитер, пиджак серого цвета, черные резиновые сапоги, куртка и шапка.
Рим Хафизов нуждается в медицинской помощи. Связаться с волонтерами отряда "Лиза Алерт" можно по телефонам: 8 (800) 700 54 52, 8 (917) 808 68 08.