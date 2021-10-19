В Уфе водитель автобуса сбил насмерть пожилую женщину

Сегодня, 19 октября, в Уфе водитель автобуса Mercedes-Benz, принадлежащего энергетической организации, сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло ранним утром на улице Интернациональной.

В пресс-службе ГИБДД РБ отметили, что за рулем транспортного средства находился 56-летний мужчина. На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

В результате наезда женщина скончалась до прибытия медиков. Сейчас на месте трагедии работают следователи.