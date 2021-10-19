В Башкирии нашли тело 21-летнего парня, которого искали больше месяца

Поиски 21-летнего жителя села Языково Благоварского района Башкирии завершились трагедией. Ильнара Салимьянова искали больше месяца - он не выходил на связь с 10 сентября.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело 21-летнего парня, которого искали больше месяца

К поискам Ильнара Салимьянова немедленно приступили поисковики отряда "Лиза Алерт". Волонтеры сделали все возможное, чтобы найти парня.

Вчера, 18 октября, волонтеры свернули поиски. К сожалению, Ильнар Салимьянов был найден мертвым. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели юноши.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Ильнара Салимьянова

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