В Башкирии подросток напал на двух женщин

Около 4 часов гуляя по улицам города, возле ночного клуба заметил двух девушек в состоянии опьянения. Заприметив на плече у одной из них сумку, он не стал медлить. Подойдя к ним ближе, выхватил сумку и убежал. Уже примерно через час молодой человек, встретив на безлюдной улице другую женщину, решил совершить грабеж и в отношении нее. Он вырвал у потерпевшей сумку и скрылся. От похищенных сумок фигурант уголовного дела избавился сразу, денежные средства потратил на личные нужды.

пресс-служба МВД Башкирии