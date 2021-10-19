В Башкирии приставы отправили мужчину на кладбище за неуплату алиментов

Житель Благоварского района Башкирии за неуплату алиментов будет отрабатывать 100 часов на сельском кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП республики.
Мужчина уклонялся от алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка - деньги отправлял редко, нигде официально не работал. Сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.
Судебные приставы вместе с сельским советом решили отправить алиментщика отбывать наказание на сельское кладбище. На сегодняшний день мужчина уже приступил к уборке территории.