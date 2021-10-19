В Башкирии мужчина в ходе конфликта совершил наезд на свою жену

Вчера, 18 октября, в Стерлитамаке произошел наезд на пешехода. Инцидент произошел возле жилого дома №70 по улице Артема.
В пресс-службе ГИБДД РБ рассказали, что здесь разгорелся скандал между супругами. Парень хотел повредить семейную машину, однако его супруга встала перед автомобилем, чтобы не допустить столкновения такси мужа с автомобилем.
Обоих участников конфликта опросили. Претензий друг к другу они не имеют. Заявления о ДТП от владельца другой машины, которую мог повредить мужчина, управлявший такси, не поступило.