Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело о растлении 8-летней девочки

Прокуратура Башкирии взяла на особый контроль расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Вопиющий случай произошел в минувший четверг, 14 октября. В селе Уртакуль Буздякского района Башкирии неизвестный посадил в свою машину 8-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера. Она все рассказала родителям.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности подозреваемого, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.