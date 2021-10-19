Мэрия Уфы составит список предприятий с низким уровнем вакцинации

Сегодня, 19 октября, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в столице.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила, что в Уфе привились от коронавируса более 70% населения от плана. Однако планка для появление общего иммунитета поднялась до 80%.
Сергей Греков, мэр Уфы, отметил, что нужно обратить внимание на промышленные предприятия города. Так, будет составлен список организаций с самым низким уровнем вакцинации.