Мэрия Уфы составит список предприятий с низким уровнем вакцинации

Сегодня, 19 октября, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в столице.

Фото №1 - Мэрия Уфы составит список предприятий с низким уровнем вакцинации

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила, что в Уфе привились от коронавируса более 70% населения от плана. Однако планка для появление общего иммунитета поднялась до 80%.

Сергей Греков, мэр Уфы, отметил, что нужно обратить внимание на промышленные предприятия города. Так, будет составлен список организаций с самым низким уровнем вакцинации.

Необходимо составить список этих предприятий, и за эту неделю акцент сделать на них: совершить обход, проговорить вместе с представителями Роспотребнадзора по Башкирии, понять, в чем причина низкой вакцинации. По некоторым предприятиям у нас 90% вакцинировались, а по другим – 30%. Считаю, что это недоработка руководства таких предприятий.

Сергей Греков, мэр Уфы 
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