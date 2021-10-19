Мэрия Уфы составит список предприятий с низким уровнем вакцинации

Необходимо составить список этих предприятий, и за эту неделю акцент сделать на них: совершить обход, проговорить вместе с представителями Роспотребнадзора по Башкирии, понять, в чем причина низкой вакцинации. По некоторым предприятиям у нас 90% вакцинировались, а по другим – 30%. Считаю, что это недоработка руководства таких предприятий.

Сергей Греков, мэр Уфы