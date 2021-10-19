В Башкирии мужчину осудили из-за поста «ВКонтакте» и запретили ставить лайки

Суд вынес приговор жителю Салавата за призывы к насилию над полицейскими. История началась весной прошлого года.

В период начала самоизоляции сотрудники полиции патрулировали улицы города. Полицейских засняли на видео и выложили в социальные сети. В комментариях осужденный начал писать про сотрудников МВД нелицеприятные вещи, а также призывал к насилию над полицейскими.

Историей заинтересовались коллеги патрульных. Оказалось, что мужчина, оставивший комментарии, «выражает лояльное отношение к криминальным субкультурам». В его сообщениях лингвисты выявили публичные призывы к экстремистской деятельности.