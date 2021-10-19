В Башкирии мужчину осудили из-за поста «ВКонтакте» и запретили ставить лайки

Суд вынес приговор жителю Салавата за призывы к насилию над полицейскими. История началась весной прошлого года.

Фото №1 - В Башкирии мужчину осудили из-за поста «ВКонтакте» и запретили ставить лайки

В период начала самоизоляции сотрудники полиции патрулировали улицы города. Полицейских засняли на видео и выложили в социальные сети. В комментариях осужденный начал писать про сотрудников МВД нелицеприятные вещи, а также призывал к насилию над полицейскими.

Историей заинтересовались коллеги патрульных. Оказалось, что мужчина, оставивший комментарии, «выражает лояльное отношение к криминальным субкультурам». В его сообщениях лингвисты выявили публичные призывы к экстремистской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Салаватского городского суда, мужчину признали виновным в экстремизме. Следующий год он проведет в колонии. Также ему запретили "лайкать" записи сроком на год.

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