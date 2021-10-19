В Башкирии мужчина проделал дыру в стене и украл электроинструмент

Житель поселка Приютово Белебеевского района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что его супруга обнаружила взлом стены помещения, в котором супруги хранили личные вещи. Вскоре заявитель заметил, что пропала бензопила, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Фото №1 - В Башкирии мужчина проделал дыру в стене и украл электроинструмент

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник проник в сарай через проделанную дыру в дощатой стене. Неизвестный похитил бензопилу и электропровода. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 66-летний мужчина. В ходе обыска в доме задержанного была найдена похищенная бензопила.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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