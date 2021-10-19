В Башкирии мужчина проделал дыру в стене и украл электроинструмент

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник проник в сарай через проделанную дыру в дощатой стене. Неизвестный похитил бензопилу и электропровода. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии