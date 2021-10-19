В Башкирии мужчина выстрелил гвоздем из пистолета в соседа за то, что он разбил ему окно

Житель башкирского Кумертау выстрелил гвоздем из пистолета в соседа, который разбил ему окно. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Кумертауского межрайонного суда.

Фото №1 - В Башкирии мужчина выстрелил гвоздем из пистолета в соседа за то, что он разбил ему окно

Местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, случайно разбил окно своему соседу. Сосед не стал тратить время на разборки, а взял свой охолощенный и незаряженный пистолет и выстрелил в обидчика.

Поняв, что никакого вреда дебошир не получил и успокаиваться не собирается, мужчина сходил домой, вставил в дуло пистолета строительный гвоздь и снова выстрелил в грудь соседу. На этот раз последствия оказались куда серьезнее: у пострадавшего мужчина оказались пробитыми грудная клетка и брюшина с множественными осложнениями. Несколько недель врачи боролись за жизнь мужчины и спасли его.

В отношении соседа следователи возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал и перевел пострадавшему 20 тысяч рублей.

В итоге, учтя все смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и раскаяние, наличие двух малолетних детей и просьба пострадавшего не назначать строгое наказание, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

пресс-служба Кумертауского межрайонного суда
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