В Башкирии мужчина выстрелил гвоздем из пистолета в соседа за то, что он разбил ему окно

Житель башкирского Кумертау выстрелил гвоздем из пистолета в соседа, который разбил ему окно. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Кумертауского межрайонного суда.
Местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, случайно разбил окно своему соседу. Сосед не стал тратить время на разборки, а взял свой охолощенный и незаряженный пистолет и выстрелил в обидчика.
Поняв, что никакого вреда дебошир не получил и успокаиваться не собирается, мужчина сходил домой, вставил в дуло пистолета строительный гвоздь и снова выстрелил в грудь соседу. На этот раз последствия оказались куда серьезнее: у пострадавшего мужчина оказались пробитыми грудная клетка и брюшина с множественными осложнениями. Несколько недель врачи боролись за жизнь мужчины и спасли его.
В отношении соседа следователи возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал и перевел пострадавшему 20 тысяч рублей.