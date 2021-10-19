В Башкирии мужчина выстрелил гвоздем из пистолета в соседа за то, что он разбил ему окно

Поняв, что никакого вреда дебошир не получил и успокаиваться не собирается, мужчина сходил домой, вставил в дуло пистолета строительный гвоздь и снова выстрелил в грудь соседу. На этот раз последствия оказались куда серьезнее: у пострадавшего мужчина оказались пробитыми грудная клетка и брюшина с множественными осложнениями. Несколько недель врачи боролись за жизнь мужчины и спасли его.