В Башкирии за сутки выявлено 664 случая заражения коронавирусом

664 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано за последние сутки. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. В стационарах находятся 961 человек, из них 601 – старше 60 лет.

Из них в тяжелом состоянии – 47, к аппаратам ИВЛ подключены 17. Зарегистрировано 35 случаев смерти от последствий заражения коронавирусом. Всего умерших – 2 195 человек, в том числе в возрасте 60+ - 1 881 чел.