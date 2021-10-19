Стало известно, как певица из Уфы Гульназ Асаева назвала свою новорожденную дочь

Стало известно имя новорожденной дочки известной башкирской певицы Гульназ Асаевой. Имя девочки назвали ведущие в эфире татарского радио «Кунел».
Гульназ Асаева и ее супруг Вильдан Шамсутдинов назвали малышку Диной. Пара стала родителями в минувшее воскресенье, 17 октября. В первые часы после рождения малышки Гульназ Асаева ничего не рассказывала, но затем все-таки поделилась личным.
Напомним, что ранее Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».