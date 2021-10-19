В Уфе полицейские задержали парочку, подозреваемую в серии краж
В Уфе сотрудники полиции задержали парочку, которая воровала товары из магазинов. Всего насчитывается десять фактов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, за последние несколько месяцев на территории города участились однотипные хищения из магазинов. Сразу несколько руководителей торговых точек написали заявления на пропадающий из торгового зала товар. Во всех случаях прослеживался один почерк злоумышленников – молодой человек вместе со своей спутницей прогуливается по торговому залу магазина, понравившийся товар складывают как в корзину для покупок, так и в сумку. Затем расплачиваются за небольшую часть товара, а остальное уносят в сумке с собой.
пресс-служба МВД Башкирии
Сотрудники полиции задержали неоднократно судимых 31-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Задержанных заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступления, совершенным на территории Уфы.