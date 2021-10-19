В Уфе полицейские задержали парочку, подозреваемую в серии краж

По предварительным данным, за последние несколько месяцев на территории города участились однотипные хищения из магазинов. Сразу несколько руководителей торговых точек написали заявления на пропадающий из торгового зала товар. Во всех случаях прослеживался один почерк злоумышленников – молодой человек вместе со своей спутницей прогуливается по торговому залу магазина, понравившийся товар складывают как в корзину для покупок, так и в сумку. Затем расплачиваются за небольшую часть товара, а остальное уносят в сумке с собой.

пресс-служба МВД Башкирии