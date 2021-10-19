В Башкирии переписчики начали подомовой обход

В России переписчики начали подомовой обход. По данным Башстата, в республике сбором сведений о населении займется 7431 переписчик. Впервые опрос будет проводиться с применением цифровых технологий отечественного производства.
На этот раз перепись населения решили не откладывать и провести с соблюдением строгих санитарных правил. Переписчики прошли вакцинацию, вместо бумажных бланков получили отечественные планшеты и вышли в поле. Так они называют свои участки. Рабочий день специалистов начинается с восьми утра. Узнать их можно издалека по синим накидкам, шарфам и портфелям.
Для Эльмиры Мухаметзяновой это уже третья перепись населения, включая и сельскохозяйственную. Поэтому принцип работы понятен. Жители села Килимово ее знают лично, в дом пускают без проблем. Хотя положенный фирменный бейдж и паспорт всегда с собой. А вот респондентам предъявлять документы не нужно. Все ответы вбиваются в планшет только с их слов.
У четы Шагабутдиновых большая семья. Дети и внуки тоже прописаны в отчем доме. Данные о них переписчик записывает со слов родителей.
Но ждать переписчиков дома могут не все. У агрария Салавата Галиуллина сейчас горячая пора. Вот и забежал на стационарный переписной пункт самостоятельно.
Также принять участие в переписи населения можно на портале «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Все данные заполняются по состоянию на 1 октября текущего года. Поэтому у некоторых респондентов возникают вопросы по одному из пунктов.
По численности населения Башкортостан занимает седьмое место в России и первое в ПФО. До 14 ноября переписчикам нужно будет обойти порядка 1,9 млн. жилых помещений. Данные, полученные за этот период, помогут скорректировать экономику страны и улучшить социальные программы.