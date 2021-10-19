В Башкирии переписчики начали подомовой обход

В России переписчики начали подомовой обход. По данным Башстата, в республике сбором сведений о населении займется 7431 переписчик. Впервые опрос будет проводиться с применением цифровых технологий отечественного производства.

На этот раз перепись населения решили не откладывать и провести с соблюдением строгих санитарных правил. Переписчики прошли вакцинацию, вместо бумажных бланков получили отечественные планшеты и вышли в поле. Так они называют свои участки. Рабочий день специалистов начинается с восьми утра. Узнать их можно издалека по синим накидкам, шарфам и портфелям.

В сумке у меня планшет, основной мой рабочий инструмент. Потом список помещений предварительный и список проживающих. Эльмира Мухаметзянова, переписчик

Для Эльмиры Мухаметзяновой это уже третья перепись населения, включая и сельскохозяйственную. Поэтому принцип работы понятен. Жители села Килимово ее знают лично, в дом пускают без проблем. Хотя положенный фирменный бейдж и паспорт всегда с собой. А вот респондентам предъявлять документы не нужно. Все ответы вбиваются в планшет только с их слов.

У четы Шагабутдиновых большая семья. Дети и внуки тоже прописаны в отчем доме. Данные о них переписчик записывает со слов родителей.

Два сына и одна дочка. Пять внуков и единственная внучка. Рамиль и Миниса Шагабутдиновы, жители с. Килимово

Но ждать переписчиков дома могут не все. У агрария Салавата Галиуллина сейчас горячая пора. Вот и забежал на стационарный переписной пункт самостоятельно.

Я фермер. Постоянно или на поле, или в разъездах. Сезон такой, свеклу начинаем убирать. Салават Галиуллин, житель с. Килимово

Также принять участие в переписи населения можно на портале «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Все данные заполняются по состоянию на 1 октября текущего года. Поэтому у некоторых респондентов возникают вопросы по одному из пунктов.

Родившихся детей на счетную дату переписываем, то есть на 1 октября. А после 1 октября родившихся уже не переписываем. С умершими у нас иначе: кто умер на 1 октября – не переписываем, а кто умер после 1 октября – переписываем. Светлана Курбанова, контролёр полевого уровня переписного участка №8 Буздякского района