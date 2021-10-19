В Уфе для иностранных студентов стала доступна вакцина «Спутник Лайт»

Для иностранных студентов стала доступна вакцина «Спутник Лайт». Ранее получить иммунизацию на территории нашей страны они не могли, так как большинство не имеют полисов ОМС. Удалось решить вопрос тем, что процедуру перенесли в поликлинику УГНТУ.

Языкового барьера нет, ребята объясняются на русском. В случае чего, говорит врач, можно воспользоваться переводчиком на смартфоне. Студента с именем Иван Иванович вряд ли можно назвать иностранцем, но молодой человек – кубинец. Дед в дань уважения Советскому Союзу назвал так сына, такое же имя получил и внук. Иван не болел коронавирусом, но переживал за родных, которые из-за этой инфекции попали в больницу.

Они все болели 14 дней. Было тяжело, что я далеко, а они болеют. Сейчас все нормально. Я в первый раз сделал вакцину, все нормально, не больно было. Иван Мехиас Чавиано, студент УГНТУ

Йоелвис тоже кубинец. Впервые он вакцинировался у себя на родине. У них применяется трехкомпонентный препарат. У студента активная жизнь в Башкортостане. Он преподает кубинскую сальсу в стенах УГНТУ. При таком широком круге общения вакцинация необходима, считает молодой человек.

Это очень важно, когда работаешь с людьми. Надо вакцинироваться. У нас на Кубе абдалу делают три раза. Йоелвис Алеман Айльон, студент УГНТУ

Кстати, возможность вакцинировать зарубежных студентов появилась буквально три дня назад. Большинство из приезжих не имеют полиса обязательного медицинского страхования.

Их могут получить те, кто имеет вид на жительство, либо с гражданством. Они могут оформить ОМС. В этой связи у многих возникают проблемы с вакцинацией. Салимджон Урунов, начальник отдела внеучебной визовой регистрационной работы УГНТУ

Удалось договориться о вакцинации в стенах вузовской поликлиники, привлекли врачей клиники БГМУ. Для иммунизации иностранных студентов используют «Спутник Лайт». Он делается однократно. Те, кто привился на родине менее чем шесть месяцев назад, должны будут подойти в процедурный позже.

Молодой человек подошел, у него три месяца прошло после вакцины. Мы ему говорим, что он пока свободно может посещать торговые центры, кинотеатры. Лиана Николаева, врач-терапевт клиники БГМУ