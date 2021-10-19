В Уфе для иностранных студентов стала доступна вакцина «Спутник Лайт»

Для иностранных студентов стала доступна вакцина «Спутник Лайт». Ранее получить иммунизацию на территории нашей страны они не могли, так как большинство не имеют полисов ОМС. Удалось решить вопрос тем, что процедуру перенесли в поликлинику УГНТУ.
Языкового барьера нет, ребята объясняются на русском. В случае чего, говорит врач, можно воспользоваться переводчиком на смартфоне. Студента с именем Иван Иванович вряд ли можно назвать иностранцем, но молодой человек – кубинец. Дед в дань уважения Советскому Союзу назвал так сына, такое же имя получил и внук. Иван не болел коронавирусом, но переживал за родных, которые из-за этой инфекции попали в больницу.
Йоелвис тоже кубинец. Впервые он вакцинировался у себя на родине. У них применяется трехкомпонентный препарат. У студента активная жизнь в Башкортостане. Он преподает кубинскую сальсу в стенах УГНТУ. При таком широком круге общения вакцинация необходима, считает молодой человек.
Кстати, возможность вакцинировать зарубежных студентов появилась буквально три дня назад. Большинство из приезжих не имеют полиса обязательного медицинского страхования.
Удалось договориться о вакцинации в стенах вузовской поликлиники, привлекли врачей клиники БГМУ. Для иммунизации иностранных студентов используют «Спутник Лайт». Он делается однократно. Те, кто привился на родине менее чем шесть месяцев назад, должны будут подойти в процедурный позже.
Нефтяной университет приобрел 500 доз вакцины, иммунизацию прошли уже 200 человек. Не только студенты, но иностранные преподаватели. Это только первая партия прививок, работа в части защиты от заболевания будет продолжаться.