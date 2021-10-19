В Башкирии при предъявлении QR-кода потребуется показать паспорт

В Башкортостане вступил в силу третий этап ограничений из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Фото №1 - В Башкирии при предъявлении QR-кода потребуется показать паспорт

С 18 октября при посещении торговых центров, парикмахерских, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и других мест нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест или QR-код, указывающий на прохождение вакцинации. Также при предоставлении справок нужно предоставить паспорт, удостоверяющий личность гражданина.

В организациях проводятся рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Также жителям республики напомнили, что с 27 октября будет приниматься лишь сертификат о вакцинации.

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