В Башкирии при предъявлении QR-кода потребуется показать паспорт

В Башкортостане вступил в силу третий этап ограничений из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.
С 18 октября при посещении торговых центров, парикмахерских, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и других мест нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест или QR-код, указывающий на прохождение вакцинации. Также при предоставлении справок нужно предоставить паспорт, удостоверяющий личность гражданина.
В организациях проводятся рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Также жителям республики напомнили, что с 27 октября будет приниматься лишь сертификат о вакцинации.