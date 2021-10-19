Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

По итогам 2018 года в Башкортостане насчитывалось самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО. В 2019 году был создан Фонд защиты прав дольщиков, проблема начала решаться.

Число проблемных объектов в реестре постоянно меняется в положительную сторону, однако в республике остаются десятки объектов и тысячи жителей, которые ждут долгожданного новоселья.

В специальном брифинге телеканала БСТ совместно с Центром управления Республикой Башкортостан обсудили самые горячие вопросы строительной сферы.

Впервые в прямом эфире зрителям отвечали не только представители профильных министерств. Среди гостей студии были представители Прокуратуры Башкортостана и регионального Следственного комитета.

В чем заключается системный подход в решении обманутых дольщиков?

Два варианта решения проблемы существует на данный момент - достройка дома и возврат средств. По всем объектам, которые были внесены в реестр проблемных, у властей есть понимание, будет произведена выплата или дострой. Более миллиарда рублей республика потратила на софинансирование строительства.

Как принимается решение о дострое объекта или выплате денег?

Когда работает республика, то основная задача - дострой. Если брать федеральный фонд, он решает, что дешевле. Плюс есть сроки, установленные Президентом.

Решение о дострое, либо выплате выносится наблюдательным советом федерального фонда. По каждому объекту приезжает группа экспертов, делается фото- и видеофиксация, готовится анализ объекта. Из критериев сроков достройки и экономической целесообразности выносится решение. Деньги выплачиваются с учетом индексации. Последний крупный объект - 4 дома группы компаний “Крона”. По нему гражданам будет оформлена выплата.

Сколько прав дольщиков восстановили?

Цифра пострадавших - плавающая. Не у каждого человека есть подтверждающие документы об оплате. Поэтому есть единый реестр всех объектов, а дольщики попадают в реестр своего объекта.

Жилец считает объект проблемным, но объекта в реестре нет. Он закрыт?

Объект попадает в реестр автоматически. Если срок продлен более, чем на 6 месяцев, а с дольщиками не продлен договор, то объект автоматом включается в реестр проблемных.

Как дольщики оценивают уровень обратной связи от властей по решению этого вопроса?

В 2018 году, когда началась активная работа по решению проблем обманутых дольщиков, все наблюдали неоднократные митинги и пикеты. Дольщики пытались обратить на себя внимание. По истечению определенного времени видно, что стихли протесты. Жалобы, которые поступают в органы власти, касаются процедурных моментов решения проблем. У дольщиков одна просьба - запараллелить процессы.

Ситуация с “Миловским парком”: когда последний дольщик получит свои ключи?

Окончательный срок - 2023 год. В этом году сдается 2 объекта, в 2022 году - 14 объектов, а в 2023 году - остаток. Уголовное дело по ряду граждан, которых обвиняют в хищении средств, направлено в суд. По делу проходит порядка 1200 потерпевших. Установлено, что денежные средства дольщиков застройщик потратил на свои личные цели.

Когда на стройке “Миловского парка” появятся камеры?

Камеры на стройке есть, просто не хватает качества связи. В ближайшую неделю проблема должна быть решена.

Ситуация с ЖК “Белая река”. В конце прошлого года 518 дольщиков получили свои ключи, осталось еще 400 дольщиков. Когда они получат квартиры?

Работы в двух литерах жилого корпуса уже ведутся, планируется сдать все квартиры к августу следующего года.

Повлияла ли пандемия на процесс строительства?

Определенные трудности есть, но не критичные. Другое дело, что подорожали цены на стройматериалы. Например, один только утеплитель стал дороже в 2 раза. И эта ситуация не изменится. Застройщики при этом пытаются переложить эти затраты на будущих жильцов. Однако в Башкортостане все не так страшно - у нас есть свое производство окон, металла, утеплителя и так далее.

ЖК “Московский”: когда решится проблема дольщиков этого объекта "Госстроя"?

По этому жилому комплексу процесс затянулся. Две недели назад было проведено совещание с федеральным фондом, 4 дома жилого комплекса заберет именно федеральный фонд. Достройка этого объекта по некоторым оценкам может обойтись в 1,8 млрд рублей. В ноябре будет проведена процедура банкротства, тогда фонд сможет зайти на стройку. Ко второму кварталу следующего года планируется решение по этому объекту.

Сколько денег возвращается дольщикам в случае решения о выплате?

Происходит индексация цен. Например, человек покупал квартиру по 35-40 тысяч за квадрат. В среднем обратно ему возвращается 50 тысяч за квадрат.

Получали ли люди в Башкортостане выплаты по новой системе эскроу-счетов?

Да, такая ситуация произошла на Уфимском шоссе. Во время скандальной стройки банк открыл эскроу-счета, было приостановлено строительство и Сбербанк вернул средства. Застройщик при этом не оступился и продолжил работу. Схема эта гораздо эффективнее страховки: все страховые компании обанкротились, они все находились в Москве и никто не смог “дотянуться” до них.

ЖК “Уютный”: застройщик 2 года не может устранить замечания Госжилнадзора. Что будет дальше?

В настоящее время идет проверка этого объекта. Когда все замечания будут устранены, люди получат свои квартиры. Сроки сдачи зависят от застройщика.

Как идет взаимодействие с ГК “Садовое кольцо”?

Есть несколько схем. Во-первых застройщик строит новые дома на выданной ему земле и дает в комплексах 10% квартир пострадавшим. Второй сценарий - достройка старого объекта.

Как ведется охрана недостроев в Уфе? В этих местах часто собирается молодежь, объекты становятся опасными.

Да, такая проблема есть. В свое время такие объекты были ограждены, но позже появились бреши. Периодически прокуратура выносит в адрес администрации представления. Специальная комиссия каждую неделю выезжает на объекты и решает проблемы по мере возможности.

ЖК “Байрам” в Иглино: когда будет начато строительство?

По двум жилым домам принято комбинированное решение. Некоторые получат выплату, некоторые - достроенные дома. С весны следующего года планируется выйти на строительную площадку. Ориентировочный срок достроя - IV квартал 2022 года.

Затон, Союзная 9. Когда сдадут этот дом?

Это не проблемный дом, срок отставания от сроков - около 2 месяцев. Планируется, что в декабре 2021 года этот вопрос будет закрыт.