Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

По итогам 2018 года в Башкортостане насчитывалось самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО. В 2019 году был создан Фонд защиты прав дольщиков, проблема начала решаться.

Фото №1 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Число проблемных объектов в реестре постоянно меняется в положительную сторону, однако в республике остаются десятки объектов и тысячи жителей, которые ждут долгожданного новоселья. 

В специальном брифинге телеканала БСТ совместно с Центром управления Республикой Башкортостан обсудили самые горячие вопросы строительной сферы.

Впервые в прямом эфире зрителям отвечали не только представители профильных министерств. Среди гостей студии были представители Прокуратуры Башкортостана и регионального Следственного комитета.

В чем заключается системный подход в решении обманутых дольщиков?

Два варианта решения проблемы существует на данный момент - достройка дома и возврат средств. По всем объектам, которые были внесены в реестр проблемных, у властей есть понимание, будет произведена выплата или дострой. Более миллиарда рублей республика потратила на софинансирование строительства. 

Фото №2 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Как принимается решение о дострое объекта или выплате денег?

Когда работает республика, то основная задача - дострой. Если брать федеральный фонд, он решает, что дешевле. Плюс есть сроки, установленные Президентом. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Решение о дострое, либо выплате выносится наблюдательным советом федерального фонда. По каждому объекту приезжает группа экспертов, делается фото- и видеофиксация, готовится анализ объекта. Из критериев сроков достройки и экономической целесообразности выносится решение. Деньги выплачиваются с учетом индексации. Последний крупный объект - 4 дома группы компаний “Крона”. По нему гражданам будет оформлена выплата. 

Сколько прав дольщиков восстановили?

Цифра пострадавших - плавающая. Не у каждого человека есть подтверждающие документы об оплате. Поэтому есть единый реестр всех объектов, а дольщики попадают в реестр своего объекта. 

Жилец считает объект проблемным, но объекта в реестре нет. Он закрыт?

Объект попадает в реестр автоматически. Если срок продлен более, чем на 6 месяцев, а с дольщиками не продлен договор, то объект автоматом включается в реестр проблемных. 

Фото №3 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Как дольщики оценивают уровень обратной связи от властей по решению этого вопроса?

В 2018 году, когда началась активная работа по решению проблем обманутых дольщиков, все наблюдали неоднократные митинги и пикеты. Дольщики пытались обратить на себя внимание. По истечению определенного времени видно, что стихли протесты. Жалобы, которые поступают в органы власти, касаются процедурных моментов решения проблем. У дольщиков одна просьба - запараллелить процессы. 

Ситуация с “Миловским парком”: когда последний дольщик получит свои ключи?

Окончательный срок - 2023 год. В этом году сдается 2 объекта, в 2022 году - 14 объектов, а в 2023 году - остаток. Уголовное дело по ряду граждан, которых обвиняют в хищении средств, направлено в суд. По делу проходит порядка 1200 потерпевших. Установлено, что денежные средства дольщиков застройщик потратил на свои личные цели. 

Фото №4 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Когда на стройке “Миловского парка” появятся камеры?

Камеры на стройке есть, просто не хватает качества связи. В ближайшую неделю проблема должна быть решена. 

Ситуация с ЖК “Белая река”. В конце прошлого года 518 дольщиков получили свои ключи, осталось еще 400 дольщиков. Когда они получат квартиры?

Работы в двух литерах жилого корпуса уже ведутся, планируется сдать все квартиры к августу следующего года. 

Повлияла ли пандемия на процесс строительства?

Определенные трудности есть, но не критичные. Другое дело, что подорожали цены на стройматериалы. Например, один только утеплитель стал дороже в 2 раза. И эта ситуация не изменится. Застройщики при этом пытаются переложить эти затраты на будущих жильцов. Однако в Башкортостане все не так страшно - у нас есть свое производство окон, металла, утеплителя и так далее. 

Фото №5 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

ЖК “Московский”: когда решится проблема дольщиков этого объекта "Госстроя"?

По этому жилому комплексу процесс затянулся. Две недели назад было проведено совещание с федеральным фондом, 4 дома жилого комплекса заберет именно федеральный фонд. Достройка этого объекта по некоторым оценкам может обойтись в 1,8 млрд рублей. В ноябре будет проведена процедура банкротства, тогда фонд сможет зайти на стройку. Ко второму кварталу следующего года планируется решение по этому объекту. 

Сколько денег возвращается дольщикам в случае решения о выплате?

Происходит индексация цен. Например, человек покупал квартиру по 35-40 тысяч за квадрат. В среднем обратно ему возвращается 50 тысяч за квадрат. 

Фото №6 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Получали ли люди в Башкортостане выплаты по новой системе эскроу-счетов?

Да, такая ситуация произошла на Уфимском шоссе. Во время скандальной стройки банк открыл эскроу-счета, было приостановлено строительство и Сбербанк вернул средства. Застройщик при этом не оступился и продолжил работу. Схема эта гораздо эффективнее страховки: все страховые компании обанкротились, они все находились в Москве и никто не смог “дотянуться” до них.

ЖК “Уютный”: застройщик 2 года не может устранить замечания Госжилнадзора. Что будет дальше?

В настоящее время идет проверка этого объекта. Когда все замечания будут устранены, люди получат свои квартиры. Сроки сдачи зависят от застройщика. 

Как идет взаимодействие с ГК “Садовое кольцо”?

Есть несколько схем. Во-первых застройщик строит новые дома на выданной ему земле и дает в комплексах 10% квартир пострадавшим. Второй сценарий - достройка старого объекта. 

Фото №7 - Обманутые дольщики в Башкортостане: когда люди получат ключи от своих квартир?

Как ведется охрана недостроев в Уфе? В этих местах часто собирается молодежь, объекты становятся опасными. 

Да, такая проблема есть. В свое время такие объекты были ограждены, но позже появились бреши. Периодически прокуратура выносит в адрес администрации представления. Специальная комиссия каждую неделю выезжает на объекты и решает проблемы по мере возможности. 

ЖК “Байрам” в Иглино: когда будет начато строительство?

По двум жилым домам принято комбинированное решение. Некоторые получат выплату, некоторые - достроенные дома. С весны следующего года планируется выйти на строительную площадку. Ориентировочный срок достроя - IV квартал 2022 года. 

Затон, Союзная 9. Когда сдадут этот дом?

Это не проблемный дом, срок отставания от сроков - около 2 месяцев. Планируется, что в декабре 2021 года этот вопрос будет закрыт. 

Отметим, что по итогам брифинга все вопросы, присланные жителями в социальные сети ЦУРа и Минстроя, получат свои развернутые ответы. 

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ