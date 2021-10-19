В Башкирии экс-чиновник предоставил поддельный диплом об образовании

В администрации Уфимского районе работал чиновник с поддельным дипломом об образовании. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2019 года заместителем начальника юридического отдела управления правового обеспечения и земельных отношений администрации стал местный житель. Мужчина предоставил диплом об окончании Московского государственного строительного университета.

Уже в 2021 году мужчину назначили начальником управления архитектуры и градостроительной деятельности. С этого момента он стал главным архитектором администрации Уфимского района.

Однако прокурорская проверка установила, что диплом об образовании, который предоставил мужчина, оказался фальшивым. Чиновник уволился по собственному желанию. Теперь он фигурант уголовного дела.