В Башкирии перед судом предстанет сын депутата, который сбил подростка

В Башкирии перед судом предстанет 20-летний парень, который сбил подростка на пешеходном переходе. Напомним, инцидент произошёл в Салавате.

10 мая после праздничных мероприятий 17-летний местный житель возвращался домой. Мальчик пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехал 20-летний сын местного депутата на BMW. Подросток получил тяжелейшие травмы: он долгое время находился в коме.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Сам 20-летний лихач свою вину не признал.