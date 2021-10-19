Правительство России предложило ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова выступила с предложением о введении длительных нерабочих дней.
Как сообщает ТАСС, нерабочие дни из-за тяжелой эпидемиологической ситуации могут ввести с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября. При этом 7-го числа начать работу могут предприятия только с допуском по QR-кодам.
Михаил Мишустин, премьер-министр Правительства, инициативу поддержал. Однако он отметил, что необходимо подготовить меры поддержки бизнеса во время нерабочих дней.
Напомним, в 2021 году в ноябре россияне отдохнут четыре дня подряд из-за Дня народного единства – 4, 5, 6 и 7 ноября.