Правительство России предложило ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Как сообщает ТАСС, нерабочие дни из-за тяжелой эпидемиологической ситуации могут ввести с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября. При этом 7-го числа начать работу могут предприятия только с допуском по QR-кодам.