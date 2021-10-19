Проблемы обманутых дольщиков в Башкортостане обещают решить до конца 2023 года

Проблемы обманутых дольщиков в Башкортостане обещают решить до конца 2023 года. Об этом на специальном брифинге ЦУРа и Минстроя республики в эфире телеканала БСТ сообщил заместитель министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов.

По состоянию на октябрь этого года в едином реестре значатся 120 проблемных объектов. Пострадавшими признаны семь тысяч человек. В решении проблем обманутых дольщиков в Башкортостане два варианта: завершение строительства домов, либо возврат денег с учетом индексации.

Это был накопительный эффект. Мы в течение года полутора набирали объекты и постарались максимально все объекты, которые есть, чтобы показать так называемое дно проблемы. На сегодняшний день мы отскочили от 130 цифр до 116. Планируем к концу года до 60. С точки зрения динамики решения проблемы мы – в первой пятерке по стране.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
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