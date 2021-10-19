Проблемы обманутых дольщиков в Башкортостане обещают решить до конца 2023 года

Это был накопительный эффект. Мы в течение года полутора набирали объекты и постарались максимально все объекты, которые есть, чтобы показать так называемое дно проблемы. На сегодняшний день мы отскочили от 130 цифр до 116. Планируем к концу года до 60. С точки зрения динамики решения проблемы мы – в первой пятерке по стране.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан