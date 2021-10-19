Проблемы обманутых дольщиков в Башкортостане обещают решить до конца 2023 года. Об этом на специальном брифинге ЦУРа и Минстроя республики в эфире телеканала БСТ сообщил заместитель министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов.
По состоянию на октябрь этого года в едином реестре значатся 120 проблемных объектов. Пострадавшими признаны семь тысяч человек. В решении проблем обманутых дольщиков в Башкортостане два варианта: завершение строительства домов, либо возврат денег с учетом индексации.