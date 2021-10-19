Авиарейсы из Уфы в Нур-Султан, Тель-Авив и Минск запустят в 2022 году

Планы обсуждались на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с руководством авиакомпании «Азимут» – председателем совета директоров Павлом Удодом и генеральным директором Павлом Екжановым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области международных и межрегиональных перевозок.
Радий Хабиров отметил важности развития географии и частоты перелетов по наиболее востребованным направлениям.
Авиакомпания планирует вдвое увеличить объёмы перевозок в 2022 году. Парк пополнят восемь самолётов вместимостью до 150 пассажиров. Это даёт возможность открытия новых рейсов из Уфы в Красноярск. Объем обслуживания в аэропорту Уфы в этом году достигнет 3,8 млн человек. При этом инфраструктура воздушных ворот позволяет наращивать пассажиропоток до 5 млн человек в год.