Авиарейсы из Уфы в Нур-Султан, Тель-Авив и Минск запустят в 2022 году

Такое приятное впечатление от нашего взаимодействия. Горизонт планирования до 2022 года, на мой взгляд, очень неплохие. У вас компания что ни на есть земная – не перехватывает все в Москву, а именно региональное авиасообщение. За это большое спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан