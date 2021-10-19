«Салават Юлаев» встретится с «Трактором»

Сегодня в Челябинске сразятся лидеры Востока в КХЛ. «Трактор» принимает дома уфимский «Салават Юлаев». У соперников один из лучших бомбардиров-защитников сезона. Ник Бэйлен набирает очки пять матчей подряд.

Томаш Гика не уходит со льда без баллов за результативность четыре встречи. Нападающий уфимцев Маркус Гранлунд набирает по очку в трёх играх подряд. В рамках чемпионата команды встречались в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне, тогда со счетом 4:1 в серии сильнее были подопечные Томи Ламсы.