В Уфе врачи удалили опухоль у рожающей женщины

В роддоме клиники БГМУ врачи успешно приняли роды и сразу же удалили злокачественную опухоль. Такие операции – большая редкость не только в республике, но и в целом по стране. Рак яичников жительнице Чишмов диагностировали на 32-й неделе беременности. Как уфимские медики спасли сразу две жизни?
За этими с виду скромными словами благодарности и уставшей улыбкой стоит большая победа. Общими усилиями врачи клиники БГМУ и жительница села Чишмы Лилия Идрисова победили смертельную болезнь и подарили новую жизнь.
Для заведующей и доцента кафедры акушерства и гинекологии клиники БГМУ Лилия Идрисова стала больше чем просто пациенткой. Женщина поступила в клинику на 32-й неделе беременности не зная, что вместе с ее плодом растет и злокачественная опухоль.
По словам врачей, такие ситуации, когда рак развивается на фоне беременности, – редкость. За подобных пациентов в регионе почти не берутся. Беременную женщину со злокачественной опухолью яичников обследовали специалисты роддома клиники БГМУ, которая как раз профилируются на онкологической службе во время беременности.
Медики выполнили операцию кесарева сечения, после этого была проведена органосохраняющая операция по удалению опухоли. Все это время за многодетную мать переживали супруг, сын и дочь.
Впереди у многодетной матери курсы по реабилитации, за женщиной будут следить онкологи. Примечательно, что новорожденная дочь и спасла жизнь своей мамы. Если бы не беременность, Лилия, скорее всего, до сих пор и не подозревала бы о страшном диагнозе, отмечают врачи. Но благо сейчас жизни женщины и ребенка уже ничего не угрожает.