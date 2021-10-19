В Уфе врачи удалили опухоль у рожающей женщины

В роддоме клиники БГМУ врачи успешно приняли роды и сразу же удалили злокачественную опухоль. Такие операции – большая редкость не только в республике, но и в целом по стране. Рак яичников жительнице Чишмов диагностировали на 32-й неделе беременности. Как уфимские медики спасли сразу две жизни?

За этими с виду скромными словами благодарности и уставшей улыбкой стоит большая победа. Общими усилиями врачи клиники БГМУ и жительница села Чишмы Лилия Идрисова победили смертельную болезнь и подарили новую жизнь.

Для заведующей и доцента кафедры акушерства и гинекологии клиники БГМУ Лилия Идрисова стала больше чем просто пациенткой. Женщина поступила в клинику на 32-й неделе беременности не зная, что вместе с ее плодом растет и злокачественная опухоль.

Узнала о беременности на 6-й неделе. Сначала не обнаружили никаких опухолей. На 12-й неделе нужно было более подробное УЗИ делать. Увидели два новообразования. Лилия Идрисова, пациентка

По словам врачей, такие ситуации, когда рак развивается на фоне беременности, – редкость. За подобных пациентов в регионе почти не берутся. Беременную женщину со злокачественной опухолью яичников обследовали специалисты роддома клиники БГМУ, которая как раз профилируются на онкологической службе во время беременности.

Раньше это была проблема для пациенток. Многие уезжали в Москву или Санкт-Петербург. Было решено провести кесарево сечение с последующим лечением, чтобы пациентка не уходила в другой стационар. Ильнур Мусин, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО клиники БГМУ

Клиника БГМУ имеет право оказывать такую помощь, мы берем на себя таких больных. Это обычно редко встречается. Альфия Ящук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии клиники БГМУ

Медики выполнили операцию кесарева сечения, после этого была проведена органосохраняющая операция по удалению опухоли. Все это время за многодетную мать переживали супруг, сын и дочь.

Будем помогать маме, делать все, что от нас зависит. Это была тяжелая операция, всей семьей подготовились. Семья Идрисовых