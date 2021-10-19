Жителя Башкирии отправили за решётку за пьяное ДТП

В марте 2021 года парень сел за руль в пьяном состоянии. На 25 км автодороги Иглино-Красный Восход он допустил выезд на встречную полосу, где врезался в пожилого велосипедиста. От полученных травм несчастный скончался.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд также признал его виновным и осудил на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено садится за руль 3 года после освобождения, а семье погибшего он обязан выплатить 900 тысяч рублей.