В Башкирии адвокат рассказал, чем грозит покупка поддельной справки о вакцинации

От 18 до 50 лет. Таков возраст жителей республики, которых подозревают в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, медотводах и справок об отрицательном ПЦР-тесте. Данные приводит региональное МВД.

Например, в г. Октябрьском фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. У него в ходе обыска было изъято около 40 поддельных справок о проведенных ПЦР-тестах. В настоящее время уголовное дело, в котором несколько десятков эпизодов, направлено для рассмотрения в суд.

Порой в подделке участвуют и сами медики. На днях в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали группу продавцов фейковых сертификатов, которые подделали более 1000 документов. Среди них были и медработники больниц, вносившие данные о прививках в систему и на портал Госуслуг. Но наказание не только административное в виде штрафа, но и уголовное грозит не одним продавцам. До года тюрьмы может получить и покупатель.