В Башкирии за нарушение антиковидных правил закрыли еще один торговый центр

При проверке сотрудники Роспотребнадзора, полиции и администрации города установили, что при входе у посетителей не проверяли наличие сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте. Кроме того, не была организована термометрия посетителей.