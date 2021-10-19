В Башкирии за нарушение антиковидных правил закрыли еще один торговый центр

В Стерлитамаке на трое суток приостановлена деятельность ТСК «Вокзальный». Торгово-сервисный комплекс нарушил антиковидные требования указа главы республики.
При проверке сотрудники Роспотребнадзора, полиции и администрации города установили, что при входе у посетителей не проверяли наличие сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте. Кроме того, не была организована термометрия посетителей.
Это уже не первый случай несоблюдения торговыми центрами указа главы региона. Ранее из-за аналогичных нарушений также приостановил свою деятельность ТЦ «Палуба» в Ишимбае.