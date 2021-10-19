Австрийский бизнес намерен удвоить производство керамической плитки в Башкирии

Перспективы развития производства и меры господдержки инвестиционных проектов обсудили в ходе рабочей встречи в Уфе Радий Хабиров и учредитель компании по производству стройматериалов Йозеф Ласселсбергер.

Инвестпроект стоимостью около 7,8 млрд рублей рассчитан до 2026 года. При этом будет создано 270 новых рабочих мест.