«Йәшлек House»: в Уфе появился Дом молодёжи

В Уфе открыли Дом молодежи. В здании по улице Пушкина будет размещаться штаб для 15 организаций и движений. Кроме того, любой молодой человек с интересными проектами сможет временно организовать для себя там рабочее место. «Йәшлек House», как его назвали, посетил глава республики Радий Хабиров.

Разделенная на квадраты карта, по сути, основной инструмент поисковиков. В первый рабочий день на новом месте волонтеры учатся ставить задачи. В активе отряда числятся порядка 70 человек. Кроме тех, кто работает на местности, должны оставаться люди и на телефоне. Своего кабинета у поисковиков раньше не было. Работали в помещении в рамках грантового проекта «Найди меня».

Какое-то время у нас помещения не было совсем. Были сложности с этим. Мы просили, чтобы нам выделили какое-то помещение, где мы смогли бы базироваться, которое было бы нашим штабом. Олеся Пышкина, руководитель Центра поиска пропавших людей Республики Башкортостан

База сегодня появилась не только у поисковиков, но и у других молодежных движений и организаций. Пространство «Йәшлек House» разместилось в здании по улице Пушкина. Памятник архитектуры был построен в начале 20-го века для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его компаньона купца Черникова. Здание до недавнего времени занимала таможня. А теперь это рабочее место для активной молодежи и даже молодых министров.

Я для себя поставил задачу – экологическое образование. Чтобы наша молодежь стала просвещенной в этом направлении. Сейчас спрос на экологию, и молодежь не стоит в стороне. И больше ребят заинтересованы в это направлении. Рустем Сайфутдинов, молодёжный министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

С тем, как обустроились активисты на рабочих местах, ознакомился глава республики. Радий Хабиров надел виртуальные очки в штабе юнармейцев, ответил на вопросы тиктокеров в специально организованной для этого зоне, которая будет работать постоянно. За чашкой кофе обсудили график работы нового учреждения: планируется, что открыто оно будет до 11 вечера. В работе с молодежью, отметил Радий Хабиров, важна системность.

Мы принимаем системные решения. Структура управления молодежной политикой. Второе – дом молодежи. Третье – финансы. Четвертое – инфраструктура молодежных лагерей. Мы должны системно двигаться здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Йәшлек House» стал эпицентром творческих идей и проектов. Кавээнщики, блогеры, волонтеры – теперь их удалось поселить на одной площадке. Здесь открыли также коворкинг-зону, кофейню, а в будущем появится арт-пространство. Можно сказать, что в республике идет процесс перезагрузки молодежной политики, ее усилили отдельным госкомитетом и теперь еще появился и дом.

Республика Башкортостан – один самых молодежных регионов. Нас более миллиона. Есть субкультуры, есть движения. Формы поддержки важны любые. И механизм финансового стимулирования является существенным. Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике

Резидентов в новом пространстве 15, и все организации уже заняли свои кабинеты. Пустющий всего один. Площадка опенспейс создана для любого молодого активиста, кому нужно временное место для работы над своим проектом.