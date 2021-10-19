«Йәшлек House»: в Уфе появился Дом молодёжи

В Уфе открыли Дом молодежи. В здании по улице Пушкина будет размещаться штаб для 15 организаций и движений. Кроме того, любой молодой человек с интересными проектами сможет временно организовать для себя там рабочее место. «Йәшлек House», как его назвали, посетил глава республики Радий Хабиров.
Разделенная на квадраты карта, по сути, основной инструмент поисковиков. В первый рабочий день на новом месте волонтеры учатся ставить задачи. В активе отряда числятся порядка 70 человек. Кроме тех, кто работает на местности, должны оставаться люди и на телефоне. Своего кабинета у поисковиков раньше не было. Работали в помещении в рамках грантового проекта «Найди меня».
База сегодня появилась не только у поисковиков, но и у других молодежных движений и организаций. Пространство «Йәшлек House» разместилось в здании по улице Пушкина. Памятник архитектуры был построен в начале 20-го века для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его компаньона купца Черникова. Здание до недавнего времени занимала таможня. А теперь это рабочее место для активной молодежи и даже молодых министров.
С тем, как обустроились активисты на рабочих местах, ознакомился глава республики. Радий Хабиров надел виртуальные очки в штабе юнармейцев, ответил на вопросы тиктокеров в специально организованной для этого зоне, которая будет работать постоянно. За чашкой кофе обсудили график работы нового учреждения: планируется, что открыто оно будет до 11 вечера. В работе с молодежью, отметил Радий Хабиров, важна системность.
«Йәшлек House» стал эпицентром творческих идей и проектов. Кавээнщики, блогеры, волонтеры – теперь их удалось поселить на одной площадке. Здесь открыли также коворкинг-зону, кофейню, а в будущем появится арт-пространство. Можно сказать, что в республике идет процесс перезагрузки молодежной политики, ее усилили отдельным госкомитетом и теперь еще появился и дом.
Резидентов в новом пространстве 15, и все организации уже заняли свои кабинеты. Пустющий всего один. Площадка опенспейс создана для любого молодого активиста, кому нужно временное место для работы над своим проектом.
Сегодня затронули тему нехватки современных пространств для молодежи. И ребят тянет провести время в торговых центрах или во дворах. Этот вопрос будет решаться – отдельная зона для креативных идей должна появиться в каждом районе.